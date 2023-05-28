AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Suyu bulandıran açıklama CHP'den geldi" | Video
28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimine milletin adamı Başkan Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’na açık ara fark atarak önde gidiyor. Seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın sandıklar kapanır kapanmaz söylediği “balkon konuşması ve oldu bitti” ifadelerine yanıt vererek, "CHP kendi verilerini gerçek gibi sunuyor. Ancak milli irade tecelli ediyor. Bugün millet iradesine saygı günüdür." dedi..
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