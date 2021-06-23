AK Partili vekil Hasan Turan'dan canlı yayında çarpıcı açıklama: CHP medyası kara para skandalını örtmeye çalışıyor | Video

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yılmaz Özdil-Uğur Dündar tartışmasıyla alevlenen CHP medyasındaki kara para aklama skandalını değerlendirdi. "CHP’nin öyle bir yapısı var ki asla onların kusurlarını konuşmuyor. Bu konuşulanlar, skandallar ‘dost kavgası’ olarak sunuluyor." diyen AK Partili vekil Hasan Turan, "Erdoğan düşmanlığı öyle köreltmiş ki bunları, kendi içerisindeki hiçbir şeyi konuşmak istemiyorlar." ifadelerini kullandı.