Video Haber Ardahan- Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili | Video
Ardahan- Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili | Video

Ardahan- Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili | Video

25.10.2021 | 18:15

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Ardahan ile Artvin'i birbirine bağlayan 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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