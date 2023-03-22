Bakan Koca'dan deprem bölgesindeki salgın iddialarına net yanıt: Söz konusu değil | Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da yaptığı açıklamada deprem bölgesinde salgın hastalık tanımına uyan vakalara rastlanmadığını belirterek "Deprem felaketini yaşamış illerimizin hiçbirinde şu ana kadar herhangi bir salgın söz konusu değildir." dedi. Bakan Koca, Ankara'da riskli görülen Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tahliye edileceğini kaydetti.
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