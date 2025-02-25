Video Haber Bakan Yerlikaya açıkladı: Sekiz ayrı suç örgütüne yapılan operasyonlarda 74 şüpheli gözaltına alındı | Video
Bakan Yerlikaya açıkladı: Sekiz ayrı suç örgütüne yapılan operasyonlarda 74 şüpheli gözaltına alındı | Video

Bakan Yerlikaya açıkladı: Sekiz ayrı suç örgütüne yapılan operasyonlarda 74 şüpheli gözaltına alındı | Video

25.02.2025 | 08:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik 6 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 74 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul'da Ş.K.'nin, Balıkesir'de F.Ö.'nün, Antalya'da Y.K.'nin, Tekirdağ'da E.Y.'nin, Kırklareli'de N.G. ve E.K.'nin, Bursa'da F.Y.K. ve A.A.'nın elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik 6 il merkezli geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, 43'ü tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Şüpheliler hakkında hangi suçlarda soruşturma başlatıldığını ve nelerin ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul, Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, mala zarar verme, çek senet tahsilatı, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti, insan kaçakçılığı, silah ticareti ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, 20 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici-delici alet ile çek-senet ele geçirildi. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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