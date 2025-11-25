Başkan Erdoğan: "Kadına ve çocuğa yönelik şiddet insanlık suçudur" | Video
25.11.2025 | 15:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü programında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında kadına yönelik şiddetle karşı mücadelenin altını çizen Başkan Erdoğan, "Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'de katlettiği 70 bin kişinin 3'te ikisinin kadın ve çocuk olduğunu belirten Erdoğan, "Kadınların can, mal ve onurlarına yönelik her saldırı amasız, fakatsız karşı durulması gereken insanlık dışı bir eylemdir." dedi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
26:03
Başkan Erdoğan: "Kadına ve çocuğa yönelik şiddet insanlık suçudur" | Video 25.11.2025 | 15:13
00:34
02:30
34:18
01:36
04:14
Başkan Erdoğan'dan Filistin sözleri | Video 25.11.2025 | 09:40
09:48
TBMM Komisyon heyeti bugün İmralı'ya gitti 24.11.2025 | 20:30
21:11
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 24.11.2025 | 20:24
27:28
06:51
20:38
07:35
02:23
Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj | Video 24.11.2025 | 13:16
19:59
00:33
Emine Erdoğan'dan Güney Afrika ziyaretine ilişkin paylaşım | Video 24.11.2025 | 08:59
03:56
MKE TOLGA'dan tam isabet | Video 23.11.2025 | 16:44
35:57
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesinde "Özgür Filistin" sözleri | Video 23.11.2025 | 15:24
00:16
Avukat, tartıştığı otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü | Video 23.11.2025 | 11:34
02:20
Türkiye'nin COP31'e başkanlık ve ev sahipliği yapmasına karar verildi 23.11.2025 | 09:57