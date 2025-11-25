Başkan Erdoğan: "Kadına ve çocuğa yönelik şiddet insanlık suçudur" | Video

25.11.2025 | 15:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü programında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında kadına yönelik şiddetle karşı mücadelenin altını çizen Başkan Erdoğan, "Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'de katlettiği 70 bin kişinin 3'te ikisinin kadın ve çocuk olduğunu belirten Erdoğan, "Kadınların can, mal ve onurlarına yönelik her saldırı amasız, fakatsız karşı durulması gereken insanlık dışı bir eylemdir." dedi