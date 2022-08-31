Başkan Erdoğan: “Vira Bismillah’ deyip inşallah yeni sezonu başlatalım” | Video

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2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni Sarıyer-Kireçburnu'nda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selam gönderiyorum. Bütün balıkçılık faaliyeti sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum ve ‘Vira Bismillah’ deyip inşallah yeni sezonu başlatalım” dedi.