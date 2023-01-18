Başkan Erdoğan'dan Babacan’a "Sen git çocuk bezi satmaya devam et" | Video
Partisinin grup toplantısında konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEVA partisi genel başkanı Ali Babacan'ın İHA/SİHA sözlerine sert tepki gösterdi. Erdoğan; "Aslında BAYKAR'ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleriyle savunma sanayimizin tamamı hedef alınıyor. Bizimle olan akrabalık ilişkileri üzerinden BAYKAR'ı hedef alabileceklerini düşünüyorlar. Bu alçak saldırıya da hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir. Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya devam et, üzgünüm 15 sene yanımda yer aldı ama benden bir şey alamadı" ifadelerine yer verdi.
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