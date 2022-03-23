Video Haber Berat Albayrak kitabında yer verdi. İşte "Rekabetçi kur/Denge kuru" meselesi gerçeği | Video
Berat Albayrak kitabında yer verdi. İşte

Berat Albayrak kitabında yer verdi. İşte "Rekabetçi kur/Denge kuru" meselesi gerçeği | Video

23.03.2022 | 10:34

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" isimli kitabında Türkiye ekonomisine dair genel kabulleri kökünden sarsıyor. Berat Albayrak, bakanlığı sırasında sıkça vurguladığı "Rekabetçi Kur" meselesine her manasıyla açıklık kazandırıyor.

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