Berat Albayrak kitabında yer verdi. İşte "Rekabetçi kur/Denge kuru" meselesi gerçeği | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:37
03:06
Salih Tuna | O zirveye ne oldu? 23.03.2022 | 14:55
03:37
Melih Altınok | Bugünün Türkiyesi'nde 28 Şubat'ı kim mumla arar? 23.03.2022 | 14:53
02:46
Hilal Kaplan | Babacan'a haksızlık etmeyin 23.03.2022 | 14:49
00:58
03:41
01:36
07:16
00:58
12:41
17:48
00:45
00:20
Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video 22.03.2022 | 17:32
01:03
Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşüyor | Video 22.03.2022 | 17:30
03:13
Hilal Kaplan | Bilmem mi?.. 22.03.2022 | 14:37
03:47
Salih Tuna | Doktorları ne yapalım? 22.03.2022 | 14:35
04:22
49:29
01:39
Bakan Akar: "BM yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz" | Video 22.03.2022 | 10:25
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" isimli kitabında Türkiye ekonomisine dair genel kabulleri kökünden sarsıyor. Berat Albayrak, bakanlığı sırasında sıkça vurguladığı "Rekabetçi Kur" meselesine her manasıyla açıklık kazandırıyor.