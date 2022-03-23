Berat Albayrak kitabında yer verdi. İşte "Rekabetçi kur/Denge kuru" meselesi gerçeği | Video

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" isimli kitabında Türkiye ekonomisine dair genel kabulleri kökünden sarsıyor. Berat Albayrak, bakanlığı sırasında sıkça vurguladığı "Rekabetçi Kur" meselesine her manasıyla açıklık kazandırıyor.