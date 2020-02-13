Video Haber CHP'de kaset dizaynı | Video

CHP'de kaset dizaynı | Video

CHP'de kaset dizaynı | Video
13.02.2020 | 20:08

CHP eski lideri Deniz Baykal, FETÖ'nün kaset kumpasıyla partisinden uzaklaştırıldı. Baykal, CHP Genel başkanıydı, uygunsuz görüntüleri internete sızdırıldı, istifa etmek zorunda kaldı. İstifasını açıkladığı basın toplantısında "ABD'den Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyete inandığımı belirtmek isterim" demişti.  Kumpasın arkasında Deniz Baykal'ın güvendiğini söylediği Fetullahçı Terör örgütü çıktı. Peki Baykal sonrası CHP'nin yeni lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi adım adım nasıl FETÖ'ye teslim etti. Merak edilen tüm soruların yanıtları A Haber'de yayınlanan Analiz'de...

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