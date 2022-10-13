Cizre’de örnek cami | Video

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Şırnak’ın Cizre Müftülüğüne bağlı Hacı Ramazan Acar Camisine gelen öğrenciler hem Kur'an-ı Kerim dersleri görüyor, hem de gönüllü öğretmenler ve imam eşliğinde okul ödevlerini yapıyor.