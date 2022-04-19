Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vav TV’ye konuk oldu | Video

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vav TV’de yayınlanan 'İftar Vakti' programına konuk oldu. Ramazan ayının bu yıl çok bereketli geçtiğini vurgulayan Erbaş, “Ramazan’ın ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, üçüncü 10 günü de ebedi azaptan kurtuluş günleridir buyuruyor Peygamber efendimiz. İki yıldır Ramazan’da teravih yoktu, bu sene teravihte camiler çok coşkulu. Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız camilerimizi garip bırakmıyorlar” dedi.