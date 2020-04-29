Halk TV'de Barış Yarkadaş'tan beyin yakan corona virüs hesabı! Konuklar bile kendini gülmekten alamadı | Video

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV'de corona virüs ile ilgili iddiası izleyenleri şaşkına çevirdi. Yarkadaş, Türkiye'de gerçek enfekte sayısını, yapılan test sayısının 444 ile çarpılarak bulunabileceğini ve dolayısıyla şu an 40 milyon kişinin c orona virüs olduğunu iddia etti. Bu iddiasını konuştuğu bazı doktorların söylediğini iddia eden Yarkadaş'ı Prof. Dr. Serdar Savaş bile ikna etmekte zorlanırken, beyin yakan bu hesap sırasında İsmail Saymaz'ın kendini gülmekten alamaması da dikkatlerden kaçmadı.