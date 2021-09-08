Hollanda yenilgisi sonrası Şenol Güneş'ten flaş sözler | Video
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A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Eleme grubu maçında Hollanda ile karşılaştı. Deplasmanda 6-1'lik ağır bir hezimet alan ay-yıldızlılar, grubunda Hollanda ve Norveç'in ardından üçüncü sıraya düştü. Müsabakanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.