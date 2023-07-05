Video Haber İstanbul Valiliği'nden flaş nargile kararı | Video
İstanbul Valiliği'nden flaş nargile kararı | Video

İstanbul Valiliği'nden flaş nargile kararı | Video

05.07.2023 | 13:18

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır" dedi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" ifadelerini kullandı.

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