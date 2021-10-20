Metroda Asyalı kadına saldırmaya çalışan adama yolcular müdahale etti | Video

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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'da toplanıyor 20.10.2021 | 13:34
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Salih Tuna | Vay şerefsiz 20.10.2021 | 11:52
İngiltere'nin başkenti Londra’da metroda seyahat ettiği sırada Asyalı bir kadına saldırmaya çalışan adama metrodaki yolcular müdahale ederek etkisiz hale getirdi.