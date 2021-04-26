MSB: Pençe operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları tüm hızıla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.