Şehit cenazesinde CHP'ye tepki | Video
Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlanan şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk, şehit yakınları tarafından parçalanarak tören alanı dışına atıldı.
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