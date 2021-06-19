Son Dakika: 19 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video
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Son Dakika Haberi: Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde de görülen koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle nisan ayında artışa geçen vaka ve vefat sayılarından sonra Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıkmıştı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan tam kapanma meyvelerini kısa sürede verdi ve vaka sayısı 60 binlerden 10 binin altına geriledi. Vaka ve vefat sayılarında yaşanan düşüşler vatandaşları ve yetkilileri sevindirirken, Sağlık Bakanlığı 19 Haziran güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye’de güncel vaka ve vefat sayıları...