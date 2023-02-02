SON DAKİKA | Bakan Varank'tan 6'lı koalisyona vizyon mesajı: Bizi izlemeye devam etsinler | Video
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SABAH TV'ye yaptığı açıklamada 6'lı koalisyonun AK Parti hükümetinin devreye aldığı uygulamaları ve yenilikleri üstlenmesine sert tepki gösterdi. Bakan Varank, 6'lı koalisyonun hazırladığı ortak mutabakat metninin bir vizyon içermediğinin altını çizerek "Bizi izlemeye devam etsinler" dedi.
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