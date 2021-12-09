Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP'li vekilleri çıldırtan sözler | Video

Son dakika haberleri... 4 Aralık’ta Şırnak’ın Cizre İlçesinde Meman aşireti lideri Tahir Güven’in öldürüldüğü saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’deki Bütçe görüşemelerindeki yaptığı konuşmada şok bilgiler açıkladı. Güven’i öldüren katil zanlısının Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç olduğunu açıklayan Soylu, teröristin önce Silopi HDP İlçe Başkanlığına sığındığı, daha sonra saklanmak için HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evine girdiğini söyledi. Cinayeti işleyen zanlı ile örgütün kadın yapılanmasında yer alan bir kadın teröristin de yakalandığı öğrenilirken, Soylu TBMM’de HDP sıralarına dönerek “bu katliamın hesabını vereceksiniz” dedi. Bakan Soylu'nun kürsüdeki konuşmasını AK PArti milletvekilleri ayakta alkışlarken HDP milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti.