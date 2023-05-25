Son Dakika: Yurt dışı oy sayısı 1 milyon 889 bin! Seçimin ikinci turuna katılım oranı yüzde 56 olarak açıklandı | Video

Yurt dışında oy kullanma işlemleri sona erdi, seçimin ikinci turuna katılım yüzde 56 ile yeni bir rekor kırdı. Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda, 1 milyon 750 binden fazla gurbetçi sandığa giderek oy kullandı. Parti temsilcilerinin şahitliğinde çuvallara doldurularak mühürlenen oylar bu akşam Türkiye'ye gönderilecek. Ayrıntıları Fransa'dan A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı. Detaylar A Haber'de!