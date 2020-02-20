Türkiye'den Suriyelilere yardım eli! | Video

Rusya'nın havadan Esad rejiminin karadan bombardımanı sonrası İdlib'in birçok kentinden Türkiye sınırına göç dalgası yaşanıyor. Sınırda yaklaşık 2 milyon kişi yaşıyor. Sınırda yaşayanlar için Türk Kızılayı ve AFAD harekete geçti. Türk Kızılayı vatandaşlardan gelen yardımlarla bu bölgede Suriyelilere ulaşıyor.