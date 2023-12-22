Uludağ’da kar yağışı başladı
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar yağışı başladı.
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