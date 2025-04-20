Ünlü türkücü Ceylan'ın kulis dansı olay yarattı | Video

Ünlü türkücü Ceylan, şarkıları kadar sosyal medyadaki paylaşımları ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak sahne almadan önceki kulisteki dans performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü isim kısa sürede magazin dünyasının gündemine oturdu...