Baba 11. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Artık hesap zamanı!”

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Baba yeni bölüm fragmanı ile heyecan yaratıyor. Büşra ve İlhan’ın düğünü gerçekleşirken Kadir hapiste kurtulmak için dua ediyor. Öte yandan Servet konağı ele geçirmekten geri kalmıyor ve Saruhanlı ailesini kapının önüne koyuyor. Baba 11. Bölüm fragmanı ile tansiyon yükseldi. Baba yeni bölüm fragmanı izle! İşte Show TV Baba 11. Bölüm 2. Fragmanı…

Başrollerini Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Ayda Aksel, Hakan Kurtaş ve Özge Yağız gibi isimlerin paylaştığı Baba dizisinde heyecan giderek artıyor. Her Salı günü ekranlara gelen Baba yeni bölüm fragmanı 11. Bölüme dair yaşanacakları anlattı. İşte Show TV Baba 11. Bölüm 2. Fragmanı…