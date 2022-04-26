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Baba 11. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Artık hesap zamanı!” 26.04.2022 | 12:30
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Üç Kuruş 24.bölüm izle! Show Tv Üç Kuruş son bölüm tamamı FULL izle | VİDEO 26.04.2022 | 07:24
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Hakim 4. yeni bölüm fragmanı İZLE: ''Daha kaç kişi ölecek benim yüzümden!" 26.04.2022 | 07:23
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Gönül Dağı 61. Yeni bölüm TEK PARÇA izle - GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | VİDEO 24.04.2022 | 16:19
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GÖNÜL DAĞI 62. BÖLÜM FRAGMAN: Gönül Dağı'nın yeni bölümünden kareler | Video 24.04.2022 | 10:16
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Oğlum 11. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Sen bir insana çarptın!” 20.04.2022 | 10:44
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Baba 10. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Gidelim mi, nereye istersen…” 19.04.2022 | 10:49
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Baba yeni bölüm fragmanı ile heyecan yaratıyor. Büşra ve İlhan’ın düğünü gerçekleşirken Kadir hapiste kurtulmak için dua ediyor. Öte yandan Servet konağı ele geçirmekten geri kalmıyor ve Saruhanlı ailesini kapının önüne koyuyor. Baba 11. Bölüm fragmanı ile tansiyon yükseldi. Baba yeni bölüm fragmanı izle! İşte Show TV Baba 11. Bölüm 2. Fragmanı…
Başrollerini Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Ayda Aksel, Hakan Kurtaş ve Özge Yağız gibi isimlerin paylaştığı Baba dizisinde heyecan giderek artıyor. Her Salı günü ekranlara gelen Baba yeni bölüm fragmanı 11. Bölüme dair yaşanacakları anlattı. İşte Show TV Baba 11. Bölüm 2. Fragmanı…