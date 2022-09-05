Bu besinler diyetisyenlerin gözdesi! İşte yağ yakan besinler | Video

Pandemi nedeniyle, uzun süre hareketsiz kalınması, spor salonlarından uzak kalıması ve evden çalışmanın artması nedeniyle iştah kontrolünün değişmesi kilo alımına neden oldu. Yapılan araştırmalar, yağları cayır cayır yakan, kısa sürede hızla kilo verdiren ve diyet yapmayı kolaylaştıran besinleri ortaya koydu. Peki, hangi besinler zayıflamaya yardımcı oluyor?