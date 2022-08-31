Uzman isim uyardı! "Karaciğerin düşmanı antibiyotik" | Video

Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, vücudun kimya fabrikası olarak tanımladığı karaciğerin olağanüstü olduğunu vurgulayarak, “Gelişigüzel kullanılan antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar karaciğer hasarına yol açıyor" dedi. Bilimsel olarak karaciğere iyi geldiği kanıtlanmış bir bitkinin olmadığını da belirten Prof. Dr. Çakaloğlu, enginarın çok yüksek miktarda tüketiminin de karaciğer sağlığı için anlamlı olmadığını dile getirdi.