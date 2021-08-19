Abdullah Avcı'dan Mourinho'ya övgü! "Özel bir insan"

Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Roma mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bugün buraya dünyanın tanıdığı özel bir takım geldi. Mourinho gibi özel bir hoca geldi. Trabzonspor özel bir takım, Trabzon özel bir şehir. Bu kadar özelin arasında, bizim için de özel bir gece olmasını istiyoruz." dedi.