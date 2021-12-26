Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a çok sert sözler! | Video

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Fikret Orman için "Bana helallik vermeyecekmiş. Ben senden helallik falan istemiyorum, senin bana teşekkür etmem lazım. Millet 'Paralar nerede?' derken ben sana rapor çıkardım. Al bunu git, savun kendini. Bunu çıkarmasak yıllarca 'Paralar nerede?' diyeceklerdi!" dedi.