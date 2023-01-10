Video Spor Alanyaspor 5-0 Trabzonspor MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "Geçici olmayan bir durum yaşıyoruz" | Video
Alanyaspor 5-0 Trabzonspor MAÇ SONU | Abdullah Avcı:

Alanyaspor 5-0 Trabzonspor MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "Geçici olmayan bir durum yaşıyoruz" | Video

10.01.2023 | 08:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alanyaspor 5-0 Trabzonspor MAÇ SONU | Abdullah Avcı: Geçici olmayan bir durum yaşıyoruz | Video 05:20
Alanyaspor 5-0 Trabzonspor MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "Geçici olmayan bir durum yaşıyoruz" | Video 10.01.2023 | 08:44
Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Video 02:10
Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Video 08.01.2023 | 13:38
Fenerbahçe - Galatasaray | Dev derbide beklenen İLK 11’LER belli oldu | Video 02:10
Fenerbahçe - Galatasaray | Dev derbide beklenen İLK 11'LER belli oldu | Video 08.01.2023 | 10:47
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine olay yorum 5 atarız Dev derbiyi kim kazanacak? 03:43
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine olay yorum "5 atarız" Dev derbiyi kim kazanacak? 07.01.2023 | 13:47
Trabzonspor 3-0 Giresunspor MAÇ SONU | Abdullah Avcı: Diamond modeline oyuncularımız karşılık verdi | Video 09:31
Trabzonspor 3-0 Giresunspor MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "Diamond modeline oyuncularımız karşılık verdi" | Video 06.01.2023 | 08:36
Yeşil saha boks ringine, ortalık savaş alanına döndü | Video 00:47
Yeşil saha boks ringine, ortalık savaş alanına döndü | Video 05.01.2023 | 14:57
Galatasaray 2-1 Ankaragücü MAÇ SONU | Okan Buruk: VAR kayıtlarının bundan sonra kamuoyuna sunulması şart | Video 09:39
Galatasaray 2-1 Ankaragücü MAÇ SONU | Okan Buruk: "VAR kayıtlarının bundan sonra kamuoyuna sunulması şart" | Video 05.01.2023 | 08:48
Şenol Güneş: VAR kayıtları açıklandıysa artık devam etmeli | Video 09:40
Şenol Güneş: "VAR kayıtları açıklandıysa artık devam etmeli" | Video 04.01.2023 | 13:23
Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: Galatasaray maçından 3 puan almak istiyoruz | Video 04:08
Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Galatasaray maçından 3 puan almak istiyoruz" | Video 04.01.2023 | 08:55
Cristiano Ronaldo, görkemli törenle Al Nassr’a imza attı | Video 13:41
Cristiano Ronaldo, görkemli törenle Al Nassr’a imza attı | Video 03.01.2023 | 23:14
Gaziantep - Beşiktaş maçında VAR ve hakemler arasındaki konuşmalar yayınlandı | Video 03:32
Gaziantep - Beşiktaş maçında VAR ve hakemler arasındaki konuşmalar yayınlandı | Video 03.01.2023 | 16:45
TFF, VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Sivasspor - Galatasaray maçında VAR ve hakemler arasındaki konuşmalar | Video 06:14
TFF, VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Sivasspor - Galatasaray maçında VAR ve hakemler arasındaki konuşmalar | Video 03.01.2023 | 16:43
Bakan Kasapoğlu paylaştı! İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda geçen yıl | Video 03:39
Bakan Kasapoğlu paylaştı! İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda geçen yıl | Video 01.01.2023 | 15:19
Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor MAÇ SONU | Şenol Güneş: Sahamızda kazanmak zorundaydık | Video 13:33
Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor MAÇ SONU | Şenol Güneş: "Sahamızda kazanmak zorundaydık" | Video 30.12.2022 | 08:59
Sivasspor 1-2 Galatasaray MAÇ SONU | Rıza Çalımbay: İptal edilen golün sebebi açıklansın | Video 06:20
Sivasspor 1-2 Galatasaray MAÇ SONU | Rıza Çalımbay: "İptal edilen golün sebebi açıklansın" | Video 30.12.2022 | 08:25
Sivasspor 1-2 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: Tartışılan pozisyona ofsayt dediler | Video 05:59
Sivasspor 1-2 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: "Tartışılan pozisyona ofsayt dediler" | Video 30.12.2022 | 08:25
Dünya futbolunun acı günü: Pele hayatını kaybetti | Video 00:45
Dünya futbolunun acı günü: Pele hayatını kaybetti | Video 30.12.2022 | 08:25
Fatih Karagümrük 4-1 Trabzonspor MAÇ SONU | Abdullah Avcı: Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz | Video 06:46
Fatih Karagümrük 4-1 Trabzonspor MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz" | Video 29.12.2022 | 08:53
Fenerbahçe 4-0 Hatayspor MAÇ SONU | Jorge Jesus: Takımım özgüvenli bir oyun ortaya koydu | Video 06:16
Fenerbahçe 4-0 Hatayspor MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Takımım özgüvenli bir oyun ortaya koydu" | Video 28.12.2022 | 08:47
Sahaya inen kulüp başkanı rakip takımda oynayan futbolcuya saldırdı | Video 03:32
Sahaya inen kulüp başkanı rakip takımda oynayan futbolcuya saldırdı | Video 27.12.2022 | 15:27

Alanyaspor ile oynadıkları müsabakadan 5-0'lık skor ile mağlup ayrılan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "26 haftadır geçici olmayan bir durum yaşıyoruz. Bir maç hayal ettiriyor tekrar toparlanma sürecini, sonra 2 maç sonra gri durum ve kırılmalar oluyor" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Değişik formasyonlarda oynayan bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Avcı, ilk 13 dakikada sağlıklı baskı yapıp 3 net pozisyona girdiklerini söyledi. İlk gelen topta gol yediklerini söyleyen Abdullah Avcı, geçen yıl 30 dakikada 4 gol attıklarını ifade etti. 6 isabetli şutun 5'inin gol olduğunu vurgulayan Avcı, "Biz oyunda her gol yediğimizde kırıldık ve kırılmaya devam ettik. Oyundan koptuk. Bu çok sağlıklı durum değil. Buna benzer durumları yaşamaya başladık. Özellikle Trabzonspor buna tepki verecek. Tekrar oyuna girecek, oyunu çevirmek için sahada elinden geleni yapacak. Her seferinde kırılmalar yaşadık" ifadelerini kullandı.

"İYİLEŞİR GİBİ OLUYOR AMA TOPARLANMASI OLMUYOR"
Rakibi tebrik ettiğini belirten Abdullah Avcı, "Şimdi 26 aydır Trabzon'da harika işler yapıyoruz ama bu sene 26. maçımızı oynuyoruz. 26 haftadır geçici olmayan bir durum yaşıyoruz. Bir maç hayal ettiriyor tekrar toparlanma sürecini sonra 2 maç sonra gri durum ve kırılmalar oluyor. Teknik ekip olarak her türlü oyunu, oyuncu deneyerek değiştirerek, takımın tekrar ivme kazanması için her şeyi ekip olarak deniyoruz. Ama geçici olmayan bir durum. 26 haftadır Bu kadar inişli çıkışlı sağlıklı değil, iyileşir gibi oluyor ama toparlanması olmuyor. Hastalıklı bir durum gibi duruyor. İyileşir gibi oluyor. Trabzon camiasından özür dileriz. Nasıl 26 ay boyunca güzel ve önemli şeyler yapıp güzel duygular yaşadık? Bugün de bu durumdan üzüntülüyüz. Aslında hiç alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz. Benim çalıştırdığım takımlarda 5 gol, 2 hafta evvel deplasmanda 4 gol sonra başka deplasmanda 5 gol çalıştırdığım takımlarda genel de hem hücum oynayıp hem de az gol yiyen takımlarda çalıştım. Bunlar üzerine genel bir değerlendirme yapacağım önümüze şapkamızı koyup, neler yapıp yapamayacağımızı karşılaşmasını yaptırmak gerekiyor. Rakibi tebrik ediyoruz camiadan da özür diliyoruz" şeklinde konuştu.

"BAZEN IŞIK GELİYOR AMA SONRA IŞIK KAYBOLUYOR"
Bir gazetecinin Abdullah Avcı'nın daha önceki röportajlarında performansa dayalı olarak değişimler yapabileceği konusundaki demecini hatırlatarak, 'Kadroda bir yaptırım yapılacak mı?' sorusu üzerine Avcı, "Az önce de söylediğim gibi; birçok şeyi deniyoruz. Devre arası itibariyle aradan sonra oyunu değiştirdik, oyuncuyu değiştirdik, formasyonu değiştirdik, bir maça farklı formasyonla çıktık ki, bir standardı yakalarız ve öyle devam ederiz ama şimdi doğrusunu bulabilmek için her şeyi deniyoruz. Bazen bir ışık geliyor, 'Tamam' diyorsun ama sonra ışık kayboluyor. Dediğim gibi geçici olmayan bir durum gibi düşünülüyor. Bir değerlendirme yapıp neler yapılıp yapılmayacağı ile ilgili düşünülebilir ve karar verilebilir. Şu an itibariyle sadece bir durum tespiti yapıyorum" cevabını verdi.

"MAREK'İN O SAATTEN SONRA OYUNA GİRMESİNİ İŞİN ASLINDA GÖNLÜM RAZI OLMADI"
Diğer bir gazetecinin Hamsik'in Alanyaspor maçında forma giymemesinin belirli bir sebebi olup olmamasını sorması üzerine Avcı şunları kaydetti: "Dediğim gibi genel bir değerlendirme yapacağım. Oyun, oyuncu, biz kendimiz, kulüp, hedefler, gidişat. Önümüzde şu an itibariyle ligiydi, Türkiye Kupası'ydı, Konferans Lig'iydi birçok hedef duruyor. Bu hedeflere giderken de bu değerlendirmeler yapılabilir. Marek Hamsik bizim çok değerli bir futbolcumuz. Bugün oyun 3-0, devrede içeri gidiyorsun. Oyunda bir gidişata ve buna bir dönüş yapabilsek, ben 3-1, 3-2 yakalayabilsek, o anlamda atacağız. Biraz da korumak amacıyla, saygı göstermek amacıyla Marek'in o saatten sonra oyuna girmesini işin aslında gönlüm razı olmadı. Sadece bu oyunun genel akışıyla ilgili tasarruftur."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA