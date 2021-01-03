Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Oğuzhan, Galatasaray'ın Falcao'su gibi. Sakat değil ama, o da oynamıyor bu da oynamıyor. İyi futbolcu diyoruz, nerede abi? Oğuzhan yine kenarda oturuyor" ifadelerini kullandı.