Video Spor Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona yaklaştı | Video

Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona yaklaştı | Video

Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona yaklaştı | Video
28.07.2021 | 09:04

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A Spor'da konuşan yorumcu Serdar Sarıdağ, Fenerbahçe'nin Aaron Boupenza transferinde yaşanan gelişmeleri paylaştı. Sarıdağ, "Fenerbahçe'nin Boupendza transferinde sona yaklaştığını ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istediğini duydum. Olur, olmaz o ayrı ama iyi bir kaynaktan duydum" dedi.

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