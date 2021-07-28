Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona yaklaştı | Video

A Spor'da konuşan yorumcu Serdar Sarıdağ, Fenerbahçe'nin Aaron Boupenza transferinde yaşanan gelişmeleri paylaştı. Sarıdağ, "Fenerbahçe'nin Boupendza transferinde sona yaklaştığını ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmek istediğini duydum. Olur, olmaz o ayrı ama iyi bir kaynaktan duydum" dedi.