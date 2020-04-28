Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile anlaştı mı? İşte son durum

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından teknik direktör arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe'nin Hırvat antrenör Nenad Bjelica ile el sıkıştığı iddia edilmişti. SABAH Gazetesi muhabiri Volkan Demir konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor canlı yayınında aktardı.

Volkan Demir'in açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe yüzyüze gerçekleştirmedi ancak aracılar vasıtasıyla ulaşıldı. İstenilenler söylendi, hocanın beklentileri alındı. Olumsuz bir durum yok, gayet olumlu bir görüşme gerçekleşti. Ama yüzyüze bir görüşme ve kesinleşen bir durum yok ortada. Şu anda uçuş kısıtlaması mevcut bu yüzden bu durum gerçekleşemiyor. 15 Mayıs'ta uluslararası uçuş konusunda kurallar gevşetilirse Fenerbahçe bu rotada adımını atıp Nenad Bjelica transferini bitirebilir durum o seviyede."