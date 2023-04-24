Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük | Okan Buruk: "Gomis bundan sonra oynamak istemediğini söyledi" | Video 24.04.2023 | 08:47 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-3 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçından sonra açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in bundan sonra oynamak istemediğini belirterek, "Genel olarak daha az süre bulduğu için bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini söyledi" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün muhteşem bir oyun başlangıcı vardı, attığımız gol, devamında pozisyonlar vardı. 3 golde şans faktörünün öne çıktığı bir goller serisi yaşadık. Burada bizim de bireysel hatalarımız oldu. Oyun olarak maçın başından sonuna kadar iyi futbol oynayan, rakip kaleye giden, pozisyonlar üreten bir takımdık. Kaçırdığımız penaltı var. İkinci yarı rakip takımın belki bir şutu var. Bu anlamda defansif anlamda şanssız bir gün geçirdik. Ofansif anlamda üretkendik. Kazanamadığımız için üzüntülüyüz. 3-1'den 3-3'ü yakaladık. Galatasaray iyi, baskılı, ofansif oyununu bugün de devam etti. Defansif anlamda bundan daha kötü maçlar da oynadık. Bugün her kalemize gelen gol oldu. Geri de döndük. Şu an 7 puan öndeyiz. Bu anlamda avantajlı olan, önde olan takım biziz. Bugünkü oyundan dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Derbi maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Üst üste 3 maç oynadık. 1 hafta rahat bir şekilde hazırlanacağız. Ona yakışır şekilde bir sonraki maçı oynayacağız" diye konuştu.

"ICARDİ PENALTICILARIMIZDAN BİRİ"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin takımın penaltıcılarından biri olduğunu söyleyen Buruk, "Icardi birçok penaltıyı gole çevirdi. Ona güveniyoruz. Sorumluluk aldı. Topun başına o geçti. Penaltıcılarımızdan biriydi ama penaltıyı atamadı. Her zamanki gibi oyuncularım arkasındayım. Oyuncularım hata da, yanlış da yapacak. Bu galibiyet serisinde en iyisini yapan oyuncularımdı. Başka takımlar gibi oynamak zorunda değiliz. Pasla çıkacağız. Pozisyon almada hatalarımız devam etti. Oyuncularımız bireysel olarak hata yapacaklar, onların hatalarının arkasındayım. Bütün oyuncularımıza destek vereceğim. Oyun içerisinde farklı seçenekler olabilir. Maçı kazanamadığınız zaman bunlar daha ön plana çıkıyor. Hepimiz ders çıkartacağız. Hatalar olacak. Dünyanın en iyi oyuncuları da bu hataları yapabiliyor. Bir sonraki maçta bu hataları yapmamaya çalışacağız. Kendim de hata yaptığımda anlatıyorum" şeklinde konuştu.

"ZANİOLO ELİNDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTI"

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun forvet oynamasının hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Orijinal yeri değil. Ben bugün onu iyi niyetli şekilde oynadığını oyun içerisinde gördüm. Yaptığı koşular var. Biraz şanslı olsa iki tane gol de atabilirdi. O pozisyonlara da girdi. İlk penaltı pozisyonu içerisinde de o vardı. Genel olarak iyi niyetli şekilde elinden geleni yapmaya çalıştı. Oyun olarak çok fazla pozisyon da ürettik. Bunları gole çevirmedik. Üretkenlik anlamında sıkıntı çekmedik. Bir sonraki maçta en iyi olduğu şekilde seyredeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İKİ PENALTININ DA NET PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Karagümrük'ün attığı 2. gol öncesinde net bir korner olduğunu söyleyen Buruk, "Bugün hakem hatası olarak 2. gol öncesinde çok net bir korner vardı. Bu tür hatalar olacak. Direkt hakem hatası olarak kabul etmiyorum. Çünkü onlar da yanlış görebiliyor. 3-4 hakem olduğu yerde birbirlerini uyarabilirler. İki penaltının da net penaltı olduğunu düşünüyorum. İkinci yarı ceza sahası içerisinde Zaniolo'nun çekildiği bir pozisyon vardı. İlk yarıda Batuhan'ın topa dokunduğu pozisyonun penaltı olduğunu düşünmüyorum. Sahada kalmak istiyoruz. Çok fazla hata yapılıyor. Lehine belki en az hata yapılan, aleyhine en çok hata yapılan takımız. Sadece Sivas'taki pozisyonla gündeme geldi. VAR kayıtları sadece burada açıklandı. Galatasaray'a karşı bu anlamda çok adil davranılmıyor. Kimseden kötü niyet beklemiyoruz. Aleyhine en çok hata yapılan takım biziz. Lehimize yapılan hatada bizde çıkıp konuştuk. Hiç kimsenin aleyhine hata yapılasın, maçlar en adil şekilde geçilsin. Bu zamana kadar başarılı bir şekilde geçirmedik. Bizi en çok üzen buradaki yabancı oyuncuların bu konu hakkındaki düşünceleri. Türk futbolunun bir imajı var. Türk futbolunun imajının en çok sarsıldığı yer bu konu oluyor. İnşallah hakemleri daha iyi işler yaparlar" değerlendirmesinde bulundu. Okan Buruk, Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen kaleci Batuhan Şen'in çok iyi oynadığı sözlerine ekledi.

"BİZİ KARIŞTIRMA ÇABALARI MOTİVE EDİYOR"

Fenerbahçe'nin açıklamasının sorulması üzerine Buruk, "Fenerbahçe'den her gün bir açıklama geliyor. O yüzden açıklama geldikçe o ciddiyetini de aslında kaybediyor futbolseverlerin gözünde. Galatasaray'ın önde gittiği için dışarıdan karıştırılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bizi karıştırma çabaları motive ediyor. Biz sahada çıkıp elimizden geleni yapacağız. Kadıköy'de nasıl yaptıysak bundan sonra da yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. Galatasaray iyi futbol oynayan, ligde üst üste rekorlar kıran bir takım. Bunu da saha içindeki başarısıyla ortaya koyuyor" diye cevap verdi.

"BASKI SİZİ DAHA DİRİ TUTUYOR"

Baskının güzel bir şey olduğunu sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Büyük takımların her maçta baskılar var. O baskı güzel bir şey. Sizi daha diri tutuyor. Bu zamana kadar kazandığımız maçlar, yakaladığımız puan farkı hepsi o baskının eseri. Birincilik baskısı, arkadan gelen baskısı yaşamıyoruz. Birinci hafta da kazanmak zorundayız. Ligin 38. haftasında da kazanmak zorundayız. Galatasaray'ın kazanmak dışında bir düşüncesi olamaz" dedi.

"GOMİS BUNDAN SONRA GALATASARAY FORMASI GİYİP, OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in artık oynamak istemediğini söylediğini belirten Okan Buruk, "Perşembe günü antrenman öncesi bana geldi, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Genel olarak daha az süre bulduğu için bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini ifade etti. Onu çok seven, değer veren biri olarak, takım içerisinde önemli bir rolü alan biri olarak ona söylediğim, ona takımın ihtiyacı olduğu, son 7 maçta bizlerin ona ihtiyacı olduğunu, onun Galatasaray içerisinde değerli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Kendisi için bunu gurur meselesi olduğunu, bundan sonra oynamak istemediğini tekrar söyledi. Burada önemli olan Galatasaray forması. Taraftarlara olan sorumluluğumuz var. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu. Başkanımız da kendisi ile konuştu. Dün de bel ağrısı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Bugün de onu burada oynatma şansımız olmadı. Bundan sonraki kararla ilgili yönetimimiz karar verecek. Biz çok çaba sarf ettik. Bundan sonra oynamayacağını, son kararının bu olduğunu, bunun değişmeyeceğini söyledi. Bununla ilgili gerekli kararı yönetimimiz verecektir diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.