Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi değişiklik! Morutan mı Feghouli mi? 19.11.2021 | 14:33
01:33
Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj: "Horonu beraber oynayacağız" | Video 18.11.2021 | 16:06
07:24
17:22
Fenerbahçe'de Berke Özer gelişmesi! Galatasaray maçı öncesi... 18.11.2021 | 13:16
04:37
Mesut Özil'den derbi öncesi iddialı sözler "3 puanı alacağız..." 17.11.2021 | 16:37
00:37
00:18
01:00
Fenerbahçe'de derbiye özel prim | Video 17.11.2021 | 10:33
01:49
A Milli Takım Türkiye’ye döndü | Video 17.11.2021 | 08:44
05:41
TRT 1 CANLI YAYIN HD izle! Karadağ Türkiye maçı canlı yayın izle 16.11.2021 | 18:56
05:41
05:41
00:35
Portekiz'de inanılmaz faul! Burnu kırıldı, kolu çatladı 16.11.2021 | 10:30
01:09
Cenk Tosun gerçeğini açıkladı! Transferde son durum ne? 16.11.2021 | 10:22
02:55
Vitor Pereira eleştirisi: Teknik heyet ve futbolcular... 16.11.2021 | 10:21
01:17
G.Saray'ın yıldızına flaş sözler: Çok ciddi kilo fazlası var 16.11.2021 | 10:20
07:13
72 yaşındaki futbolcu yeni takımındaki ilk maçında beğeni topladı 16.11.2021 | 09:20
00:39
Brezilya'da hakemden skandal karar! 15.11.2021 | 11:46
04:39
Tolgay Arslan'dan flaş açıklamalar: Beşiktaş'tan 6-7 ay paramızı alamadık 14.11.2021 | 15:39
07:09
Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası açıklaması! 14.11.2021 | 00:02
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu derbi öncesinde Sabah Gazetesi'nin Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, A Spor'da son gelişmeleri aktardı. Özcan, "Aldığım bilgilere göre Halil ve Mohamed ön tarafta birlikte oynayacak. Feghouli ya da Morutan maça kulübede başlayacak" şeklinde konuştu.