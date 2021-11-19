Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi değişiklik! Morutan mı Feghouli mi?

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu derbi öncesinde Sabah Gazetesi'nin Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, A Spor'da son gelişmeleri aktardı. Özcan, "Aldığım bilgilere göre Halil ve Mohamed ön tarafta birlikte oynayacak. Feghouli ya da Morutan maça kulübede başlayacak" şeklinde konuştu.