Video Spor Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi değişiklik! Morutan mı Feghouli mi?
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi değişiklik! Morutan mı Feghouli mi?

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi değişiklik! Morutan mı Feghouli mi?

19.11.2021 | 14:33

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu derbi öncesinde Sabah Gazetesi'nin Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, A Spor'da son gelişmeleri aktardı. Özcan, "Aldığım bilgilere göre Halil ve Mohamed ön tarafta birlikte oynayacak. Feghouli ya da Morutan maça kulübede başlayacak" şeklinde konuştu.

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