Video Spor Galatasaray’ın yeni transferi Kerem Demirbay: "Benim için sadece bir durum vardı, o da Galatasaray" | Video
Galatasaray’ın yeni transferi Kerem Demirbay:

Galatasaray’ın yeni transferi Kerem Demirbay: "Benim için sadece bir durum vardı, o da Galatasaray" | Video

02.08.2023 | 08:41

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, İstanbul’a geldi. Kerem, havalimanında yaptığı açıklamada, “Benim için kesinlikle sadece bir durum vardı, o da Galatasaray. Çok şükür buradayım” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, İstanbul'a geldi. Galatasaray, bu transferi akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Almanya'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Kerem Demirbay'ı havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Pasaport işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem, "Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlara selamlarımı iletiyorum. Bu zamana kadar yaptıklarının aynısını yapsınlar. Ben takipteyim. Ne kadar büyük bir taraftar topluluğu olduklarını biliyorum. Kulüp olarak en büyük gücümüz taraftarlarımız. Zor bir 1,5 ay geçirdik ama çok şükür buradayım. Okan hocayla da görüştüm tabii ki. İngiltere'den İspanya'dan teklifler vardı. Fatih abiyle, Erden Bey'le, Okan hocamla güzel konuşmalar geçti ve benim için kesinlikle sadece bir durum vardı, o da Galatasaray. Çok şükür buradayım" diye konuştu.

Kerem Demirbay, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Kerem'in, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor. 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla 36 resmi maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaray’ın yeni transferi Kerem Demirbay: Benim için sadece bir durum vardı, o da Galatasaray | Video 03:35
Galatasaray’ın yeni transferi Kerem Demirbay: "Benim için sadece bir durum vardı, o da Galatasaray" | Video 02.08.2023 | 08:41
Kerem Demirbay, Galatasaray için İstanbul’a geldi 01:22
Kerem Demirbay, Galatasaray için İstanbul'a geldi 02.08.2023 | 07:59
Galatasaray, yeni transferlerine taraftara açık imza töreni düzenledi | Video 08:06
Galatasaray, yeni transferlerine taraftara açık imza töreni düzenledi | Video 30.07.2023 | 23:29
Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı canlı izle! | Video 01:20
Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı canlı izle! | Video 25.07.2023 | 16:33
Galatasaray, Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı | Video 00:49
Galatasaray, Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı | Video 24.07.2023 | 22:40
Galatasaray haberleri: Zaha İstanbul’da 11:56
Galatasaray haberleri: Zaha İstanbul'da 23.07.2023 | 23:23
Futbolcu Emrecan Uzunhan’ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:51
Futbolcu Emrecan Uzunhan’ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.07.2023 | 10:56
Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Rodrigo Becao, İstanbul’da | Video 03:20
Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Rodrigo Becao, İstanbul’da | Video 20.07.2023 | 08:50
’File’nin Sultanları’ yurda döndü | Video 13:16
'File’nin Sultanları' yurda döndü | Video 18.07.2023 | 17:04
Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece... | Video 01:00
Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece... | Video 17.07.2023 | 09:27
Milli futbolcu Çalhanoğlu memleketi Bayburt’ta at binip cirit oynadı | Video 01:28
Milli futbolcu Çalhanoğlu memleketi Bayburt'ta at binip cirit oynadı | Video 16.07.2023 | 08:34
Neftçi - Fenerbahçe maçı canlı izle! Neftçi PFK - Fenerbahçe maçı canlı yayın linki | Video 01:08
Neftçi - Fenerbahçe maçı canlı izle! Neftçi PFK - Fenerbahçe maçı canlı yayın linki | Video 15.07.2023 | 11:54
Austria Wien - Galatasaray Maçı TIKLA CANLI İZLE | GSTV YOUTUBE LİNKİ 02:11
Austria Wien - Galatasaray Maçı TIKLA CANLI İZLE | GSTV YOUTUBE LİNKİ 14.07.2023 | 14:29
Simge Sağın’a sahnede saçlarını Icardi gibi sarıya boyayan minik hayranı eşlik etti | Video 01:48
Simge Sağın'a sahnede saçlarını Icardi gibi sarıya boyayan minik hayranı eşlik etti | Video 13.07.2023 | 14:36
Mehmet Büyükekşi: Arda Güler’i Türk futboluna kazandıran Fenerbahçe’ye teşekkür ederim | Video 02:16
Mehmet Büyükekşi: "Arda Güler'i Türk futboluna kazandıran Fenerbahçe’ye teşekkür ederim" | Video 12.07.2023 | 14:57
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı CANLI İZLE | SSPORT CANLI YAYIN LİNKİ 05:20
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı CANLI İZLE | SSPORT CANLI YAYIN LİNKİ 12.07.2023 | 13:54
Angelino Galatasaray’da! Icardi ve Paredes yolda | Video 02:05
Angelino Galatasaray'da! Icardi ve Paredes yolda | Video 12.07.2023 | 13:42
Arda Turan: Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli | Video 03:16
Arda Turan: "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli" | Video 11.07.2023 | 15:25
Yunus Akgün: İnşallah geçen seneden çok daha farklı bir Yunus olacak | Video 02:19
Yunus Akgün: "İnşallah geçen seneden çok daha farklı bir Yunus olacak" | Video 09.07.2023 | 13:57
Arda Güler’i yetiştiren antrenörü Erel: “Biz değil, o bizi buldu” | Video 02:59
Arda Güler’i yetiştiren antrenörü Erel: “Biz değil, o bizi buldu” | Video 08.07.2023 | 10:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA