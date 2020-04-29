Haydar Yılmaz'dan indirim tepkisi

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın file bekçisi Haydar Yılmaz A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle karantinada bulunan 36 yaşındaki tecrübeli kaleci, kulübün henüz bir indirim talebinde bulunmadığını söyledi. Deneyimli eldiven, indirim ihtimalinin gündeme gelmesine ise tepki gösterdi gösterdi ve "Bu virüsü futbolcular getirmedi." dedi.