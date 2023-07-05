Icardi imzayı attı mı? Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi | Video
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Cimbom, birçok yıldız oyuncuyla görüşürken, Icardi gelişmesi gündeme oturdu. O isim, Icardi transferini duyururken, anlaşma detaylarını da açıkladı.
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