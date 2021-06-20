Video Türkiye Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video
20.06.2021 | 08:57

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Rus savaş gemisi Saratov İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Karadeniz'e açıldı.

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Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov saat 07.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğazdan geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Saratov, Karadeniz'e açıldı.

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