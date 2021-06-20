Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video
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Rus savaş gemisi Saratov İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Karadeniz'e açıldı.
Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov saat 07.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğazdan geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Saratov, Karadeniz'e açıldı.