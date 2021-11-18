Video Türkiye Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 97 seviyesine ulaşıldı | Video
Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 97 seviyesine ulaşıldı | Video

Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 97 seviyesine ulaşıldı | Video

18.11.2021 | 14:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 97 seviyesine ulaşıldı | Video 05:18
Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 97 seviyesine ulaşıldı | Video 18.11.2021 | 14:21
Hava Durumu 18-11-2021 01:30
Hava Durumu 18-11-2021 18.11.2021 | 08:00
Düzce Valisi Cevdet Atay: Herhangi bir olumsuzluk yok 01:47
Düzce Valisi Cevdet Atay: "Herhangi bir olumsuzluk yok" 17.11.2021 | 16:43
Son dakika: Düzce 5 şiddetindeki deprem ile sallandı! Uzman isimden İstanbul’da da hissedilen deprem ile ilgili önemli açıklamalar 03:01
Son dakika: Düzce 5 şiddetindeki deprem ile sallandı! Uzman isimden İstanbul’da da hissedilen deprem ile ilgili önemli açıklamalar 17.11.2021 | 16:38
Son dakika: Düzce’de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi 01:31
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi 17.11.2021 | 16:23
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Lütfü Türkkan açıklaması Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur 09:15
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması "Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur" 17.11.2021 | 12:40
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet diliyorum 04:08
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum" 17.11.2021 | 12:30
Firari yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı 00:42
Firari yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı 17.11.2021 | 12:18
Ordu Valisi Tuncay Sonel, 35 bin 58 engellinin dertlerine derman oldu! 06:27
Ordu Valisi Tuncay Sonel, 35 bin 58 engellinin dertlerine derman oldu! 17.11.2021 | 12:15
Cizre’de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı 01:12
Cizre'de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı 17.11.2021 | 09:07
Hava Durumu 17-11-2021 01:30
Hava Durumu 17-11-2021 17.11.2021 | 08:00
Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin gaybubet evinde yakalandı 00:16
Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin gaybubet evinde yakalandı 16.11.2021 | 13:03
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 46:24
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 16.11.2021 | 11:29
Hava Durumu 16-11-2021 01:30
Hava Durumu 16-11-2021 16.11.2021 | 08:00
2022 yılı asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! 01:38
2022 yılı asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! 15.11.2021 | 09:46
Hava Durumu 15-11-2021 01:30
Hava Durumu 15-11-2021 15.11.2021 | 08:00
MSB duyurdu! Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 27 terörist etkisiz hale getirildi | Video 07:38
MSB duyurdu! Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 27 terörist etkisiz hale getirildi | Video 14.11.2021 | 11:30
Hava Durumu 14-11-2021 01:30
Hava Durumu 14-11-2021 14.11.2021 | 08:00
Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı! 01:21
Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı! 13.11.2021 | 19:57
Bağcılar’da oto galeriye silahlı saldırı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti 00:59
Bağcılar'da oto galeriye silahlı saldırı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti 13.11.2021 | 19:52

Tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nde ışığı görmeye 350 metre kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 97 oranında kazı çalışması tamamlanırken, tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım 40 dakikaya düşecek.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta yapımı süren Zigana Tüneli'nin inşaatında sona yaklaşıldı. 24 saat vardiyalı çalışmaları süren tünel inşaatında yüzde 97 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiği, ışığın görünmesine ise her iki tünelde 350 metre kaldığı bildirdi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkiiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy Köyü arasında her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğundaki tünel, bittiğinde hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak hem de Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde yer alacak.

İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli'nin ardından toplam 29 kilometrelik 2. Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönünde Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da çalışmalarına başlanılmıştı. Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar tünel tamamlandığında ortadan kalkacak ve böylece daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanacak.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA