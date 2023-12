2 gaspçı, 1800 saatlik görüntü incelenerek yakalandı | Video 05.12.2023 | 15:46 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önünü kestikleri C.T.'yi (62) darbedip, üzerindeki cep telefonu ile 2 bin 220 TL'yi gasbeden O.K. (25) ile S.P. (23), 1800 saatlik görüntü incelenerek yakalandı. Beyin kanaması geçirip, hayati tehlikesi bulunan C.T.'nin saldırıya uğradığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 1 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak'ta meydana geldi. Evine giden C.T.'nin arkasından koşarak gelen O.K. ile S.P., önünü kesip üzerindeki paraları vermesini istedi. Direnen C.T., uğradığı tekme ve yumruklu saldırı sonucu baygın halde yere düştü, 2 kişi cep telefonu ile 2 bin 220 lirasını alarak kaçtı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.T.'nin beyin kanaması geçirdiği, kafatasında çatlaklar meydana geldiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. C.T.'ye saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 150 kamerada 1800 saatlik görüntü incelenerek şüphelilerin O.K. ve S.P., olduğu belirlendi. Evlerinde gözaltına alınan 2 şüphelinin 'uyuşturucu' ve 'hırsızlık' suçlarından sabıkaları bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. ve S.P. tutuklandı.