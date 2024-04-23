6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam 23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı | Video
23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı | Video

23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı | Video

23.04.2024 | 09:02

Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Bayrakları ile havalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin Kapadokya'yı kuşbakışı izlemesine imkân sunan sıcak hava balonları, gün doğumundan önce tur için hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için görevlilerce sepetlerine Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri asılan balonlar, güneşin yüzünü göstermesiyle peş peşe gökyüzüne havalandı.
Balon pilotu İbrahim Daşdeler, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'ı Türk Bayrakları ile gökyüzünde kutlayacağız. Umarım coşkuyla kutladığımız bu gelenek her yıl devam eder" şeklinde konuştu.

Kapadokya tatili için Eskişehir'den gelen Seval Çıraklı yaptığı açıklamada, "Görsel bir şölen var. Bu nedenle çok heyecanlıyız. Bugün 23 Nisan olması da çok önemli" dedi. Kardelen Çıraklı da "Bugün 23 Nisan, Kapadokya'ya geldik ve balonları izliyoruz. Hem bizim için çok coşkulu bir gün, benim için de heyecanlı bir gün. Burası çok güzel. Gelmek isteyen varsa mutlaka öneriyorum" ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Mahmut Emin Özacar, "Bugünü iyi ki yapmışlar. Çünkü biz eğleniyoruz. Benim en mutlu olduğum gün 23 Nisan. Atatürk'e teşekkür ederim, bugünü bize armağan ettiği için" şeklinde konuştu.

Öğretmen Berivan Tilki de yaptığı açıklamada "Kapadokya'yı görmek için Adana'dan geliyorum. Ben de bir öğretmenim. Güzel nesiller yetiştirmek bizlerin görevi. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 01:24
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 23.04.2024 | 10:22
Organize suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama | Video 01:55
Organize suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama | Video 23.04.2024 | 09:35
Güvenlik kamerası görüntülerini polise neden verdin deyip, yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı | Video 03:15
"Güvenlik kamerası görüntülerini polise neden verdin" deyip, yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı | Video 23.04.2024 | 09:29
Park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada | Video 00:55
Park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada | Video 23.04.2024 | 09:27
23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı | Video 03:27
23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı | Video 23.04.2024 | 09:02
Bakırköy’de 15 katlı binada korkutan yangın | Video 04:12
Bakırköy’de 15 katlı binada korkutan yangın | Video 23.04.2024 | 08:16
Kastamonu’da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi | Video 00:59
Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi | Video 23.04.2024 | 08:16
Çağlayan Tüneli’nde otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada | Video 03:37
Çağlayan Tüneli’nde otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada | Video 22.04.2024 | 16:25
Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari hükümlü’nün yakalanma anı kamerada | Video 00:53
Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari hükümlü'nün yakalanma anı kamerada | Video 22.04.2024 | 16:06
Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılar | Video 08:06
Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılar | Video 22.04.2024 | 15:02
Esenyurt‘ta dehşet saçan motosikletli saldırganlar kamerada | Video 03:35
Esenyurt‘ta dehşet saçan motosikletli saldırganlar kamerada | Video 22.04.2024 | 15:02
Antalya seferi yapan uçakta İskoç yolcu polise yumrukla saldırdı | Video 00:56
Antalya seferi yapan uçakta İskoç yolcu polise yumrukla saldırdı | Video 22.04.2024 | 15:02
Şanlıurfa’da binanın 4. katında korkutan yangın | Video 00:34
Şanlıurfa’da binanın 4. katında korkutan yangın | Video 22.04.2024 | 14:16
Sarıyer’de 5 yolcunun yaralandığı minibüs kazası kamerada | Video 03:53
Sarıyer’de 5 yolcunun yaralandığı minibüs kazası kamerada | Video 22.04.2024 | 12:54
8 yaşındaki kızını da alıp üvey oğlu ile kaçan kadın Müge Anlı’yı çıldırttı | Video 04:46
8 yaşındaki kızını da alıp üvey oğlu ile kaçan kadın Müge Anlı'yı çıldırttı | Video 22.04.2024 | 13:44
İzmir’de 7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü! Dehşete düşüren görüntüler | Video 00:41
İzmir'de 7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü! Dehşete düşüren görüntüler | Video 22.04.2024 | 12:57
Gaziosmanpaşa’daki heyelan bölgesinin son durumu böyle görüntülendi | Video 08:21
Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesinin son durumu böyle görüntülendi | Video 22.04.2024 | 12:57
Fatih’te tartıştığı çarşaflı kadını yerde sürükleyen şüpheliye 3 yıla kadar hapis talebi | Video 05:11
Fatih’te tartıştığı çarşaflı kadını yerde sürükleyen şüpheliye 3 yıla kadar hapis talebi | Video 22.04.2024 | 12:58
Erbil’de Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı | Video 04:27
Erbil'de Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı | Video 22.04.2024 | 12:57
Maltepe’de taksici ile yolcu arasında kavga | Video 02:28
Maltepe'de taksici ile yolcu arasında kavga | Video 22.04.2024 | 12:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA