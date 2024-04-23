23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı | Video
Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Bayrakları ile havalandı.
Balon pilotu İbrahim Daşdeler, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'ı Türk Bayrakları ile gökyüzünde kutlayacağız. Umarım coşkuyla kutladığımız bu gelenek her yıl devam eder" şeklinde konuştu.
Kapadokya tatili için Eskişehir'den gelen Seval Çıraklı yaptığı açıklamada, "Görsel bir şölen var. Bu nedenle çok heyecanlıyız. Bugün 23 Nisan olması da çok önemli" dedi. Kardelen Çıraklı da "Bugün 23 Nisan, Kapadokya'ya geldik ve balonları izliyoruz. Hem bizim için çok coşkulu bir gün, benim için de heyecanlı bir gün. Burası çok güzel. Gelmek isteyen varsa mutlaka öneriyorum" ifadelerini kullandı.
10 yaşındaki Mahmut Emin Özacar, "Bugünü iyi ki yapmışlar. Çünkü biz eğleniyoruz. Benim en mutlu olduğum gün 23 Nisan. Atatürk'e teşekkür ederim, bugünü bize armağan ettiği için" şeklinde konuştu.
Öğretmen Berivan Tilki de yaptığı açıklamada "Kapadokya'yı görmek için Adana'dan geliyorum. Ben de bir öğretmenim. Güzel nesiller yetiştirmek bizlerin görevi. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 23.04.2024 | 10:22
01:55
Organize suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama | Video 23.04.2024 | 09:35
03:15
00:55
03:27
23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı | Video 23.04.2024 | 09:02
04:12
Bakırköy’de 15 katlı binada korkutan yangın | Video 23.04.2024 | 08:16
00:59
Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi | Video 23.04.2024 | 08:16
03:37
Çağlayan Tüneli’nde otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada | Video 22.04.2024 | 16:25
00:53
08:06
Beyin tümörünü burun deliğinden çıkardılar | Video 22.04.2024 | 15:02
03:35
Esenyurt‘ta dehşet saçan motosikletli saldırganlar kamerada | Video 22.04.2024 | 15:02
00:56
Antalya seferi yapan uçakta İskoç yolcu polise yumrukla saldırdı | Video 22.04.2024 | 15:02
00:34
Şanlıurfa’da binanın 4. katında korkutan yangın | Video 22.04.2024 | 14:16
03:53
Sarıyer’de 5 yolcunun yaralandığı minibüs kazası kamerada | Video 22.04.2024 | 12:54
04:46
00:41
08:21
Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesinin son durumu böyle görüntülendi | Video 22.04.2024 | 12:57
05:11
04:27
02:28
Maltepe'de taksici ile yolcu arasında kavga | Video 22.04.2024 | 12:58