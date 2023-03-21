Video Yaşam 9 kadın eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe getirdi, sonrasında yaşananlar ise komedi filmlerini aratmadı | Video
9 kadın eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe getirdi, sonrasında yaşananlar ise komedi filmlerini aratmadı | Video

9 kadın eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe getirdi, sonrasında yaşananlar ise komedi filmlerini aratmadı | Video

21.03.2023 | 12:32

Afyonkarahisar’da yemek için bir araya gelen ailelerdeki kadınlar ilginç bir sürprize imza attı. Kadınlar, bir birlerinden habersiz olan kocalarına aynı renk gömlek giydirip yemek davetine getirince ortaya ilginç manzaralar çıktı.

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Afyonkarahisar 9 çift öğle yemeği için Mehmet Aynacı isimli aile dostlarının evinde bir araya geldi. Her şeyden habersiz yemeğe katılan erkekler evde bir araya gelince büyük bir sürpriz yaşadılar. Eşlerine aynı gömleği giydirerek buluşma yerine götüren kadınlar, kocalarının tepkisini ise çektiği anları videoya kayıt edip sosyal medyadan paylaştılar. Sırayla eşleriyle beraber öğle yemeği davetinin verildiği eve gelen erkekler, aynı gömleği giydiklerini fark edince adeta şok yaşadı. Durumu fark eden ve önce afallayan erkekler ardından gülümseyerek eşlerinin mutluluklarına ortak oldular.

"KİMSE BİZE YAPAMAZLAR DEMESİN"
Yemeğe katılan çiftlerden Necati Taktak, herkesin böyle bir şakaya, organizasyona maruz kalabileceğini belirterek, "Öğle yemeği hep birlikte olacağımızı biliyordum. Ancak böyle hepimize aynı elbisenin giydirilmesi hepimizi çok şaşırttı. Genellikle sosyal medyada gördüğümüz hadiseler bizim de başımıza geldi. Kimse bize yapamazlar demesin" dedi.

Öte yandan, kadınlar kocalarının afalladıkları anları videoları paylaştığı sosyal medya platformlarında ise kullanıcılar ilginç yorumlarda bulundu.

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