Video Yaşam Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı | Video
Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı | Video

Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı | Video

03.02.2024 | 08:50

Adana’da akrabalar arasında çıkan pompalı tüfekli ve tabancalı kavgada 1’i kadın 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi ve Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Karşılıklı iki mahallede oturan akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Her iki tarafta birbirine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda Ahmet Ö. (75), Melis Ö. (29), Ahmet Ö. (19), Mehmet D.(26) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen polis ise A.Ö isimli bir kişiyi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Silahlı kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalama çalışması devam ediyor. Polis bölgede yaptığı incelemelerde 30'un üzerinde boş kovan buldu.

Öte yandan, mahalledeki evlerin camlarına ve sokakta bulunan araçlara mermi isabet etti.
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