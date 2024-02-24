Video Yaşam Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı | Video
Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı | Video

Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı | Video

24.02.2024 | 14:24

Uyuşturucu madde imalatı ve satışı gerçekleştirdiği tespit edilen 14 şüpheli şahsa yönelik Ankara ve Aksaray’da icra edilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üretip satan 14 şüpheliyi belirledi. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara ve Aksaray'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda şahıslardan 12'sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdürüldüğü aktarıldı. 16 farklı adreste icra edilen operasyonda ele geçirilenler ise şöyle:
3 bin 200 gram uyuşturucu uyarıcı madde, 28 adet uyuşturucu içme aparatı, 14 adet telefon, 1 adet muşta, 9 bin 890 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı | Video 00:46
Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı | Video 24.02.2024 | 14:24
Bitlis’te silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 00:32
Bitlis’te silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 24.02.2024 | 13:50
Direksiyonu kitlendi, traktörüyle duvara girdi | Video 00:43
Direksiyonu kitlendi, traktörüyle duvara girdi | Video 24.02.2024 | 13:27
Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:55
Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 24.02.2024 | 12:38
Kağıthane’de polis ekiplerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı | Video 07:49
Kağıthane’de polis ekiplerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı | Video 24.02.2024 | 12:25
Küçükçekmece’de park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi! O anlar kamerada | Video 03:08
Küçükçekmece'de park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi! O anlar kamerada | Video 24.02.2024 | 12:29
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı | Video 00:44
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı | Video 24.02.2024 | 12:30
Maltepe’de sahte içki operasyonu: 73 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 00:26
Maltepe'de sahte içki operasyonu: 73 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 24.02.2024 | 11:27
Adana’da kaçak diş polikliniğe operasyon: 2 gözaltı | Video 01:07
Adana’da kaçak diş polikliniğe operasyon: 2 gözaltı | Video 24.02.2024 | 11:04
Gemlik’teki 4.1 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:29
Gemlik'teki 4.1 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.02.2024 | 10:39
Jandarmadan nefes kesen ’Narkoçelik’ operasyonu | Video 01:31
Jandarmadan nefes kesen 'Narkoçelik' operasyonu | Video 24.02.2024 | 10:38
4 ilde 22 milyon lira değerinde 7 lüks otomobile el konuldu | Video 05:48
4 ilde 22 milyon lira değerinde 7 lüks otomobile el konuldu | Video 24.02.2024 | 10:32
Polisi görünce geri vites yapan sürücü böyle yakalandı! 117 promil alkollü çıktı | Video 02:58
Polisi görünce geri vites yapan sürücü böyle yakalandı! 117 promil alkollü çıktı | Video 24.02.2024 | 10:32
Karlı kaplı Beytüşşebap’ta menderesler böyle görüntülendi | Video 04:10
Karlı kaplı Beytüşşebap'ta menderesler böyle görüntülendi | Video 24.02.2024 | 09:57
Şişli’de otomobilden tabanca çalan şüpheliler yakalandı | Video 00:39
Şişli'de otomobilden tabanca çalan şüpheliler yakalandı | Video 24.02.2024 | 09:59
Kağıthane’de motosikletli 2 şahıs devriye gezen bekçiyi vurdu | Video 07:49
Kağıthane'de motosikletli 2 şahıs devriye gezen bekçiyi vurdu | Video 24.02.2024 | 09:56
Diyarbakır’da ‘ters köşe’ operasyonu: 9 tutuklama | Video 00:43
Diyarbakır’da ‘ters köşe’ operasyonu: 9 tutuklama | Video 24.02.2024 | 09:45
Başkan Erdoğan’a keman çalan kız: Onu canlı görmek ve karşısında çalmak çok farklı bir duygu | Video 04:36
Başkan Erdoğan'a keman çalan kız: "Onu canlı görmek ve karşısında çalmak çok farklı bir duygu" | Video 24.02.2024 | 09:11
İzmir’de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:23
İzmir’de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı | Video 24.02.2024 | 08:55
Maltepe’de AVM’nin oyun parkında yangın | Video 00:49
Maltepe'de AVM'nin oyun parkında yangın | Video 24.02.2024 | 08:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA