Bakan Murat Kurum’dan 14 Mayıs mesajı: İstanbul’u beceriksizliğe terk etmeyeceğiz | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İstanbul Sultanbeyli Restorasyonu Tamamlanan Aydos Kalesi ve Sultan Korusu Açılış Töreni”nde yaptığı konuşmada, “Birileri İstanbul’daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla liyakatsizliğin, beceriksizliğin ve iş bilmezliğin kaderine terk etmedik, etmeyeceğiz. İstanbullu hemşerilerim, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakımızı rekor bir oyla destekleyecektir. 14 Mayıs’ta bir kez daha söz alacak milletimiz beceriksizliğe ‘Yeter!’ büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne ‘Devam!’ diyecektir” ifadelerini kullandı.