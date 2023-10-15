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Bakan Yerlikaya:

Bakan Yerlikaya: "34 ilde düzenlenen ‘NARKOGÜÇ’ Operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı" | Video

15.10.2023 | 09:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “ 34 ilde düzenlenen ‘NARKOGÜÇ’ Operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 190 şüpheli yakalandı” dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 34 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ" Operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 190 şüpheli yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımının devamında 34 ilde düzenlenen operasyonların detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak da düzenlenen operasyonlarda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda, 1 kg esrar ve muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi. 2 zehir taciri taşeronu yakalandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 5,6 kg esrar ve muhtelif ağırlıkta metamfetamin, bonzai ele geçirildi. 11 zehir taciri taşeronu yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 47.200 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda,58.000 adet muhtelif içerikte uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri taşeronu yakalandı. Kilis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, Muhtelif ağırlıkta metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri taşeronu yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 3 ayrı operasyonda: 417 kg skunk, 16 kg esrar 2 Zehir taciri yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 600 kg esrar, 489 bin kök kenevir 151 bin kök skunk, 1 zehir taciri yakalandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 1 zehir taciri taşeronu yakalandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda; 12,5 kg esrar, 3,5 kg bonzai, 0,7 kg metamfetamin ele geçirildi. 7 zehir taciri yakalandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;10 kg 250 gr skunk, Muhtelif ağırlıkta kokain ele geçirildi. 1 zehir taciri taşeronu yakalandı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 6 kg metamfetamin ele geçirildi. 0,7 kg eroin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; Muhtelif içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 15 zehir taciri taşeronu yakalandı. Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz"

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