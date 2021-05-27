Bakkaldan cips çalan karga kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
Motosiklette "koyun koyuna" yolculuk kamerada | Video 27.05.2021 | 12:46
00:49
Bakkaldan cips çalan karga kamerada | Video 27.05.2021 | 12:36
00:43
Gaziosmanpaşa'da dehşet! Bebeğini çöpe atan kadın kamerada | Video 27.05.2021 | 12:36
01:27
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla böyle vurdu | Video 27.05.2021 | 12:10
00:53
Elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Video 27.05.2021 | 12:10
02:17
Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı | Video 27.05.2021 | 11:49
00:50
Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı | Video 27.05.2021 | 11:36
03:12
02:56
12:09
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! 27.05.2021 | 11:04
02:20
Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı | Video 27.05.2021 | 10:53
01:20
İstanbul’un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada | Video 27.05.2021 | 10:53
02:44
01:03
9 yıllık esrarengiz cinayetin faili kiracı çıktı | Video 27.05.2021 | 10:15
12:09
01:24
İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı bilişim operasyonu: 39 gözaltı | Video 27.05.2021 | 09:45
00:55
Kadıköy’de bıçaklı dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü | Video 27.05.2021 | 09:45
00:33
Fatih’te kısıtlamada nargile keyfine polis baskını | Video 27.05.2021 | 09:45
02:45
Güngören'de bir bakkalın önünde duran cipsleri alan karga kameralar yansıdı. Karganın cips paketini açmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu.
Olay Güngören'de meydana geldi. Edinilen bilgiye karga, bir bakkalın önündeki cipslerin olduğu bölüme geldi. Bir süre dükkanın önünde duran karga daha sonra cips paketlerine yöneldi. Bir cips paketini alıp uçan karga daha sonra sokak ortasında paketi açmaya çalıştı. Çevreden geçen vatandaşların şaşkınlıkla izlediği karga daha sonra cips paketiyle havalanarak uzaklaştı. Güvenlik kameralara yansıyan görüntüler görenleri tebessüm ettirdi.