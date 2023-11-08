Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı | Video
Balıkesir’den çaldığı servis aracı ile Bursa’ya gelen ve Bursa’da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan hırsız, 2 otomobile çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtı.
Polisin, olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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