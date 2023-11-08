Video Yaşam Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı | Video
Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı | Video

Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı | Video

08.11.2023 | 09:03

Balıkesir’den çaldığı servis aracı ile Bursa’ya gelen ve Bursa’da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan hırsız, 2 otomobile çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtı.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinden çalıntı ihbarı bulunan servis aracının Bursa'ya geldiği tespit edildi. Polis ekipleri, çalıntı servis aracını merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde fark etti. Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli, araçla kaçmaya başladı. Yarım saatlik kovalamacanın ardından, Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde park halindeki 2 araca ve kaldırımdaki çöp kutularına çarpan şüpheli, aracı bırakarak kayıplara karıştı. Kazalı servis aracı, çekici yardımıyla kaldırıldı. Diğer yandan, servis aracının içerisinde boş içki şişeleri bulundu.

Polisin, olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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